Ученые выяснили, какие люди считаются самыми красивыми 3 28.03.2021, 10:32

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Привлекательность — понятие гибкое.

Два года назад ученые описали так называемые гены привлекательности в ДНК тех, на кого указали участники специального опроса. Это части генома, связанные с пигментацией кожи и цветом волос. Однако вполне возможно, что в прошлом выбрали бы людей с совсем иным набором генов. Ведь стандарты красоты меняются и часто это связано с условиями жизни, пишет ria.ru.

В голодные времена любят полных

В конце прошлого года международная группа исследователей выяснила, что палеолитические венеры — небольшие каменные фигурки возрастом от 14 до 38 тысяч лет — не символ богини-матери и плодовитости, как считалось ранее, а представления древних людей о красоте и идеальной женской фигуре.

Ученые из США и ОАЭ, долгое время изучавшие статуэтки, обратили внимание, что они слишком реалистично изображают девушек, страдающих ожирением или беременных, чтобы быть просто символами. К таким выводам ученые пришли, проанализировав антропометрические данные фигурок — отношение талии к бедрам и плечам.

Вполне вероятно, что в условиях экстремального пищевого стресса — первые палеолитические венеры датируются временем внезапного похолодания на территории современной Европы — людей с лишним весом считали более здоровыми и, следовательно, привлекательными. Ведь именно у них было больше шансов пережить голод, с которым постоянно сталкивались доисторические охотники-собиратели.

Палеолитические венеры (Венера со стоянки Костенки-1, Венера Виллендорфская и Вестоницкая Венера) считались идеалом женской красоты в доисторические времена

Эту гипотезу подтверждает и то, что самые тучные фигурки нашли ближе всего к ледникам, где пищи было меньше и добывали ее с большим трудом.

По мнению исследователей, ожирение у северных народов в эти времена только приветствовалось. Полные женщины лучше вынашивали ребенка. Таким образом, фигурки могли быть своего рода фетишем или оберегом, который защищал во время беременности, родов и кормления грудью.

В сытые времена любят худых

Сегодня ожирение, наоборот, — признак проблем со здоровьем. Неудивительно, что американские ученые, пытаясь определить "гены привлекательности", обнаружили негативную генетическую корреляцию между женской красотой и индексом массы тела. Иными словами, добровольцы, разглядывая изображения неизвестных, более симпатичными сочли худых девушек.

Всего в ходе эксперимента 12 участников — шесть мужчин и шесть женщин — оценивали по снимкам физическую привлекательность более четырех тысяч человек. Затем исследователи проанализировали геномы людей с фотографий и сопоставили полученные данные с тем, насколько они красивы с точки зрения участников исследования.

К женским генам привлекательности причислили те, что отвечают за пигментацию кожи, соотношение окружности талии и бедер, возраст первой менструации. Мужской набор включал гены, связанные с цветом волос.

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