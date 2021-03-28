AstraZeneca разработала абсолютно новый тип вакцины от коронавируса 28.03.2021, 11:03

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Фото: Getty Images

Испытания препарата могут начаться на следующей неделе.

Оксфордский университет совместно с компанией-производителем вакцин AstraZeneca разработали новую вакцину от коронавируса в виде назального спрея.

Об этом сообщает Financial Times.

В частности, испытания препарата могут начаться на следующей неделе. Изначально в испытаниях примут участие около 300 взрослых людей до 40 лет. Они войдут в испытательную группу препарата.

«Участники испытаний получат по меньшей мере одну дозу вакцины интраназально. Половина участников будет рандомизированна для получения бустерной дозы. Исследование займет около четырех месяцев», - рассказали в издании.

В то же время, если первый этап испытания пройдет успешно, то дальше вакцину будут испытывать на большем количестве людей.

При этом вакцину от коронавируса в виде назального спрея было бы легче вводить, и она могла бы значительно снизить уровень передачи вируса. Поскольку коронавирус преимущественно передается через верхние дыхательные пути.

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