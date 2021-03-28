Видеофакт: Вот к чему привела очередная попытка снять с мели судно в Суэцком канале 2 28.03.2021, 11:18

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Ночью планировалось сдвинуть судно при помощи буксиров во время прилива.

Попытка снять с мели контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, не увенчалась успехом, рассказал РИА Новости источник в администрации канала.

По его словам, минувшей ночью планировалось сдвинуть судно при помощи буксиров во время прилива.

Буксирам удалось немного сдвинуть носовую часть судна, которая уперлась в песок.

"К сожалению, сегодня не получилось <…> Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива", — сказал собеседник агентства.

Другой источник в администрации канала заявил РИА Новости, что сведений о том, когда могут сдвинуть судно, нет, однако "для этого есть позитивные признаки".

По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабеа, снять контейнеровоз с мели пытаются десять буксиров, но ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Нидерланды, 24 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Как заявляла тайваньская компания-фрахтователь Evergreen Line, это произошло по случайности — судно отклонилось от курса из-за внезапно поднявшегося сильного ветра.

В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто. Число судов, ожидающих входа в канал, уже превысило 320.

Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. Его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. За день по каналу успевают пройти около 50 судов.

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