Соседи Беларуси перешли на летнее время 3 28.03.2021, 11:35

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С 28 марта у Минска одинаковое время не только с Москвой, но и с Украиной, Литвой и Латвией.

В ночь с 27 на 28 марта наши соседи — страны Евросоюза и Украина — перешли на летнее время. В Беларуси стрелки часов переводить не нужно. Мы перестали это делать еще с 2011 года, пишет tut.by.

С 28 марта у нас одинаковое время не только с Россией, но и с Украиной, Литвой и Латвией. А вот с Польшей и Германией — отличается на один час.

Ранее из-за этого Белорусская железная дорога каждый год корректировала расписание международных поездов, а «Минсктранс» — международных автобусов, но сейчас из-за коронавируса наземное сообщение со странами-соседками закрыто.

На переход на летнее и зимнее время можно смотреть с разных точек зрения. По мнению белорусских ученых, он негативно сказывается на здоровье. Приводит к нарушению ритмических процессов в организме — десинхронозу. Это выражается в апатичности, повышенной сонливости, утомляемости, ухудшении восприятия информации, раздражительности и восприимчивости к инфекциям.

С другой стороны, перевод часов экономит часть потребляемой электроэнергии. Правда, материальная выгода незначительная. На переводе стрелок весной мы экономили 0,05% от годового электропотребления страны, осенью — 0,02%. В общем это около 28 миллионов кВт∙ч, совсем небольшие цифры в масштабах Беларуси, которая ежегодно потребляет 39 миллиардов кВт∙ч. Энергетики уверены: гораздо больше можно сэкономить за счет энергоэффективных электроприборов и оборудования.

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