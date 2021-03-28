В Минске и других городах Беларуси 27 марта задержали более 200 человек 5 28.03.2021, 12:00

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Фото: naviny.by

В столице людей задерживали в районе площади Бангалор.

27 марта ряд телеграмм-каналов призвал людей к весенней акции протеста.

После второго часа дня на площади Бангалор и в ее окрестностях начались задержания, сообщает «Радыё Свабода».

Правозащитникам «Весны» известны фамилии 206 задержанных.

При этом по видео не видно, чтобы задержанные в Минске люди имели при себе символику или выкрикивали какие-то лозунги.

В Новогрудке задержали 10 человек, которые пришли на экскурсию в краеведческий музей. Задержанием руководили руководитель местной милиции Рустам Вагабов и его заместитель Евгений Буслович.

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