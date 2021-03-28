Медики назвали лучший напиток для восстановления печени 4 28.03.2021, 11:43

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Иллюстрационное фото

«Чистить» этот орган крайне важно для здоровья.

Алкоголь крайне негативно сказывается на печени человека. А если он злоупотребляет такими напитками, то это вовсе может привести к раку жизненно важного органа. Поэтому нужно следить за своим здоровьем и постараться максимально отказаться от вредных привычек.

Но все же чистить печень нужно. До этого процесса лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы он назначил эффективный курс. Но можно это сделать и самостоятельно, если нет никаких негативных симптомов, пишет u-news.com.ua.

В первую очередь, стоит скорректировать питание. Нужно отказаться от алкоголя и газировки, а также исключить все жирное, острое и сладкое. А вот среди напитков стоит обратить свое внимание на молочку.

Кефир, ряженка, сметана и йогурт могут положительно воздействовать на пищеварительную систему. В частности, обладают способностью восстанавливать печень после алкогольных возлияний.

Чтобы установить этот факт было проведено не одно исследование. Как оказалось, что если после алкоголя человек начнет пить молочные продукты, то печень пройдет восстановление намного быстрее.

Поэтому врачи рекомендуют после хорошей вечеринки на утро не отказывать себе в молоке, кефире или ряженке. Но важно, чтобы у человека не было аллергии на лактозу. Потому что в таком случае будет только вред для организма человека.

Если аллергия все таки присутствует, то стоит обратить внимание и на другие напитки. В первую очередь на зеленый чай и воду с лимоном. Эти напитки также быстро восстанавливают организм после алкоголя.

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