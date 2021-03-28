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Мэр Варшавы поблагодарил белорусских врачей, работающих в Польше

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  • 28.03.2021, 12:19
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Мэр Варшавы поблагодарил белорусских врачей, работающих в Польше
Рафал Тшасковский

Политик сам недавно излечился от коронавируса.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что система здравоохранения держится на работниках из Украины и Беларуси.

Политик наблюдал изнутри на работу системы здравоохранения — в качестве пациента (12 марта у него был обнаружен коронавирус)>

«Ситуация в Польше критическая, но я знаю, что вместе мы преодолеем это. Уверенности придают мне врачи, медсестры, команды спасателей и весь медицинский персонал в работе. И днем, и ночью.

В своем отчете о пребывании в больнице мэр Варшавы посвятил отдельный абзац медицинскому персоналу из Украины и Беларуси, рассматривая их как символ «настоящей, открытой Варшавы».

— Еще я видел настоящую «открытую Варшаву» в действии — если бы не сотрудники из Украины и Беларуси … все бы давно развалилось. Их мелодичный акцент и улыбка на губах придают пациентам заряд позитивной энергии, — заявил Рафал Тшасковский.

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