Руководство Суэцкого канала назвало причины ситуации с контейнеровозом Ever Given 2 28.03.2021, 12:27

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фото: suezcanal.gov.eg

Канал заблокирован уже пять дней.

Неблагоприятные погодные условия не являются основной причиной сложившейся ситуации с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале.

Об этом заявил глава Управления канала Усама Рабие, передает nv.ua.

«Сильные ветры и погодные факторы — это не основные причины по которым судно село на мель, могут быть также технические или человеческие ошибки», — сказал он.

Также Рабие исключил как версию, возможны умышленные действия. Окончательные причины, по его словам, будут выяснены в ходе расследования, документации для которого хватает.

Рабие отметил некоторый прогресс в операции по снятию контейнеровоза с мели, но о каких-то сроках восстановления судоходства через Суэцкий канал он говорить воздержался.

По его словам, сейчас прохода через канал ожидает 321 судно, их командам власть предоставляет всю необходимую логистическую поддержку.

27 марта судно впервые удалось немного сдвинуть с места. Работы продолжались всю ночь, но пока не дали результатов. Контейнеровоз и дальше продолжает перекрывать канал.

Ранее голландская компания Boskalis, которая вовлечена в спасательную операцию в Суэцком канале предполагала, что понадобится несколько недель, чтобы снять с мели 400-метровый контейнеровоз. Для этого привлечены восемь буксиров.

23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перекрыв один из самых загруженных морских торговых путей в мире.

Так как судно заблокировало движение Суэцким каналом, ежедневно через него не могут пройти товары на сумму 9,6 млрд долларов.

Ever Given следовал из Китая в Роттердам. Экипаж не пострадал. Длина контейнеровоза — 400 метров. Это больше, чем высота Эйфелевой башни.

На борту корабля большими буквами написано Evergreen, что вызвало путаницу; это название не корабля, а судоходной компании. Надпись Ever Given нанесен там, где положено, — в носовой части.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

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