Министр культуры Беларуси: Евровидение? «Славянский базар» — вот это настоящий конкурс 21 28.03.2021, 12:34

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Анатолий Маркевич прокомментировал отстранение лукашистов.

В сюжете телеканала ОНТ министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич прокомментировал (кстати, по-белорусски) решение организаторов «Евровидения» лишить Беларусь права участия в конкурсе, сообщает «Наша Нива».

«Знаете, я не стал бы переживать на этот счет. Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли. Потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы, конкурс «Евровидение» стал немного подменять общечеловеческие понятия.

Международный фестиваль «Славянский базар», который каждый год, благодаря поддержке руководства государства, проводится в Витебске — вот это настоящий конкурс. Вот это настоящее мастерство, и мы гордимся тем, что наша страна становится вот такой великолепной площадкой.

А тут понимаем, наверное, что дело не в песне, а дело в другом. Время расставит все на свои места», — уверен министр.

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