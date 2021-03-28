Ученые нашли первую в мире «ловушку» для мамонтов 28.03.2021, 12:44

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Находка поражает.

Группе археологов удалось отыскать "ловушку" для мамонтов. Больше всего экспертов удивило не само устройство, а ее возраст.

Об этом сообщает The Daily Beast.

Речь идет о "первой в мире ловушки для мамонта". Ее удалось отыскать в Мексике. Группа исследователей наткнулась на клад из 800 костей по крайней мере 14 мамонтов. Кости были обнаружили в Тультепеке, неподалеку от того места, где правительство Мексики планирует построить новый аэропорт.

По словам специалистов, это самая крупная находка такого рода из когда-либо сделанных. Все эти мамонты были убиты ловушкой, которая была установлена в Мексике. Возраст ловушки - 14 тысяч лет.

Саму ловушку еще предстоит изучить, так как принцип ее работы остается непонятным. Археологов поразил масштаб ловушки, ведь для того, чтобы убить 14 крупных мамонтов, нужно было сделать что-то очень эффективное и невероятно мощное. По словам исследователей, в районе, где были найдены остатки, проживало не менее пяти стад мамонтов.

Сейчас эксперты изучают не только ловушку, но и найденные кости животных. Они хотят проверить их в лаборатории, и выяснить, сколько лет было мамонтам, и как они выживали.

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