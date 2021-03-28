«Не ноем, а собираемся с силами — мы обязательно победим!» 4 28.03.2021, 12:48

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Вспомним, чего мы уже добились.

«Вчера с утра в Минск стянули военную технику, силовики хватали каждого, кого подозревали в участии в акции», — пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

«Задержаны в том числе прохожие и журналисты. Провести массовой акции под бело-красно-белой символикой не получилось, но вспомним, чего мы уже добились:

С диктатором никто не хочет иметь дел из мировых лидеров, даже вождь племени не будет разговаривать с Тараканом.

Играть в два стула не получится — денег нет, цивилизованный мир перекрывает все доступные потоки денежных средств для усача. А что Россия? Вова сам понял, что с мозаичным-склерозником не договоришься, просто деньги клянчит.

Экономический кризис дубинкой не припугнешь, голодные бунты прибавятся к политическому кризису.

В общем, много не пишу, но суть такова:

У диктатора нет ресурсов на долгосрочную перспективу удерживать власть силой, страна на грани, конечно будет лучше если мы силой прекратим все это, ибо чем дольше мы тянем, тем сложней нам будет исправлять результаты 26-летнего издевательства над страной.

Не ноем, а набираемся силами. Мы обязательно победим!»

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