Handelsblatt: Россия ведет себя как вор, который кричит «держите вора!» 28.03.2021, 12:55

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Фото: Bloomberg

Кремль заплатит высокую цену за разрыв отношений с Западом.

Больше не осталось "никаких отношений с Евросоюзом", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник. Эти слова прозвучали, когда он стоял рядом со своим китайским коллегой. Конечно же, всю вину за это Лавров перекладывал на ЕС. Мол, он уничтожил отношения с Москвой "из-за односторонних действий".

Глава МИД России демонстрирует классический подход, когда сам вор кричит: "Держи вора!". Об этом пишет немецкое бизнес-издание Handelsblatt (перевод — unian.net).

Ведь если отбросить вопрос о том, всегда ли санкции Запада были тщательно сбалансированы, они всегда были реакцией на нарушения со стороны Москвы, а не актом агрессии.

Скорее всего, это новый курс Кремля: отделиться от Запада, чтобы таким образом защитить себя. Издание напоминает о том, как ЕС, США и другие западные государства ввели санкции против России после того, как она аннексировала украинский Крым в 2014 году. С того момента Владимир Путин знал, что он не может продвигать свою экспансию безнаказанно. Незаконная оккупация украинского полуострова в Черном море была попыткой изменить красные линии в пользу России. Но Запад послал четкий сигнал против.

С тех пор Путин знает, что его политика постепенного поглощения постсоветских стран столкнулась с западным сопротивлением. И именно с тех пор двусторонние отношения подрываются. Twitter и Facebook планируют запретить в российском интернете. Microsoft удалят с компьютеров российских государственных компаний и ведомств. Торговля с помощью долларов будет прекращена, взамен систему SWIFT хотят заменить новой, созданной совместно с Китаем.

Этот разрыв имеет цель и цену. Цель: Путин изо всех сил пытается остаться у власти еще на много лет и, если будет нужно, жестоко подавлять оппозицию. В таком случае, санкции после разрыва и Западом должны стать почти неощутимыми.

Китай как замена

Зато Москва стремится образовать альянс с Китаем и другими авторитарными странами. Вместе с ними должна быть построена новая платежная система, сети розничной торговли и партнерство. Собственно, Китай может доставить многое из того, что до сих пор поступает с Запада. А российская нефть, уголь и древесина нужна ему так же, как и Европе.

Получается, это классическая ситуация, когда все побеждают? Не совсем, потому что цена такого разворота очень высока. Россия для Китая лишь "маленький брат". Так что, господин Путин, еще есть время для коррекции курса!

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