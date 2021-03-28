Кто охотится на Лукашенко? 4 28.03.2021, 13:05

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Гаага становится все ближе.

С приходом весны белорусы снова выходят на протесты. В то же время Европа усиливает давление на режим Лукашенко, сообщает украинский «24-й канал».

В этой связи Европа наконец-то приготовила и свой «презент» для Лукашенко и его соратников. 17 стран Европы, Канада и США заявили о создании специальной международной платформы, которая должна расследовать преступления режима Лукашенко.

Платформу задумали как независимую международную правозащитную площадку, которая будет заниматься документированием свидетельств серьезных нарушений прав человека, которые произошли в Беларуси во время и после президентских выборов в 2020 году.

В будущем эти материалы могут использовать для привлечения виновных к ответственности, в том числе и в международном суде в Гааге. Ядром платформы станут правозащитники из трех стран:

Дании;

Великобритании;

Беларуси;

а также Международный комитет по расследованию пыток.

Да этот шаг международного сообщества – это мощная моральная поддержка участникам протеста – с одной стороны. И повод для закручивание гаек и новых санкций против режима – с другой.

Например, страны Балтии накануне внесли в санкционный список еще 118 человек из окружения Лукашенко, таким образом создав пул из почти 300 представителей режима, которым запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

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