Автор популярного мема про котов регистрирует торговый знак «Наташа, мы все уронили» 28.03.2021, 13:14

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Дарья Бородулина заметила, что картинку стали использовать в коммерческих целях.

Дарья Бородулина, автор известного мема с котами и владелица паблика «Котизм», решила зарегистрировать одноименный товарный знак, сообщают «Открытые медиа».

Соответствующую заявку от 22 марта 2021 года опубликовали на сайте Федерального института промышленной собственности.

Бородулина регистрирует товарный знак по 7 классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг).

Она сможет использовать его для канцелярских принадлежностей, одежды, спортивных товаров, рекламной и образовательной деятельности и зоотоваров.

Как рассказала «Открытым медиа» сама Бородулина, торговый знак она решила зарегистрировать по совету юриста.

Автор мема еще в прошлом году заметила, что картинку стали использовать в коммерческих целях — в сувенирной продукции, в рекламе, одежде. При этом предприниматели не обращались к автору за разрешением использовать популярную картинку.

«Я всегда лояльно относилась к тому, что мемы моего авторства достаточно виральны и широко разлетаются по интернету. Я встречаю их на множестве развлекательных площадок, и считаю, что в этом нет ничего криминального, но впервые столкнулась с тем, что продукт моего творчества используется в коммерческих целях, при этом настолько широко. Возможно, я не обратила бы внимания, если это было единожды-дважды, но мем был использован такими крупными компаниями как МТС, Альфа-Банк, ЭКСМО, Вискас (они, кстати, единственные, кто обращался за официальным согласием на использование, без роялти, согласие я дала) и еще множеством небольших компаний», — рассказала Бородулина.

Мем «Наташа, мы все уронили» впервые появился в паблике «Котизм» в декабре 2019 года, выяснил TJournal. Тогда картинка выглядела несколько иначе. Широкую известность мем получил позже, весной 2020 года на фоне новостей об эпидемии COVID-19, обвале рубля и поправок в Конституцию РФ.

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