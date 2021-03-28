Склады в белорусской промышленности трещат по швам 1 28.03.2021, 13:16

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Больше всего не проданной продукции — на предприятиях Минской области.

За февраль 2021 года запасы готовой продукции на промышленных предприятиях в денежном выражении увеличились, свидетельствуют данные Белстата, пишут naviny.online.

Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства на 1 марта 2021 года составило 65,2% против 83,3% на 1 марта 2020-го. Таким образом, за год снижение составило 18,1 процентного пункта.

В денежном выражении запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий за февраль увеличились на 174,7 млн рублей и на 1 марта текущего года составили 5 млрд 658 млн рублей.

В январе запасы выросли на 408,8 млн до 5 млрд 483,3 млн рублей.

По итогам двух месяцев 2021 года наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минской области (103,6% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минск (90,4%), Брестская (78,1%), Гродненская (71,3%) и Могилевская (64%) области.

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (45,9%) и Гомельской (26,2%) областях, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 марта 2021 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 4 раза превысил среднемесячный объем производства), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1, раза), машин и оборудования (в 1,6 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 17,2% (на 1 марта 2020 года — 86,8%), в обрабатывающей — 78% (98,4%), в том числе в пищевой промышленности — 63,7% (74,6%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 66,1% (97,7%).

В металлургическом производстве этот показатель на 1 марта 2021 года составил 37,7% (35,8%), в производстве электрооборудования — 70,4% (104,3%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 111,3% (117,7%), транспортных средств и оборудования — 109,4% (120,2%), химических продуктов — 54,9% (78,7%), в нефтепереработке — 3,1% (3,9%).

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