«Искандеры» летят из ниоткуда в никуда 2 Александр Сотник

28.03.2021, 13:26

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Вот и питомцы таежного Шойгу запричитали о «ментальной войне».

Искандеры обозлились, наметив траекторию полета из ниоткуда в никуда. В Минобороны зарычали о том, что США начали вести «ментальную войну» против России. «Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», — заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий.

То есть, не успел Шойгу понежиться с Путиным в любимой тайге, как американские половцы с европейскими печенегами соединились в астральное войско и ментально набросились. Потому что определяющее слово здесь именно – «война». Дескать, «не мы же начали, мы обороняемся, а вот на нас напали враги». И слово-то какое красивое – «ментальная основа»! В переводе с бандитского это означает, что «Запад вздумал отучить нас воровать и убивать, но мы будем отмахиваться до последнего, потому что пацанские понятия для нас и есть высшая форма самоидентификации; а ножичков на всех хватит!»

«Предпринятые очередные недружественные шаги ЕС в отношении России, как обычно это и бывает, не останутся без соразмерного ответа, - резанула Мария Захарова и для острастки добавила: - Мы будем учитывать сохранение конфронтационного настроя Североатлантического альянса в нашем внешнеполитическом и военном планировании». Прислонившись к «большому китайскому брату», мелкая, но говнистая пацанва рассчитывает прикрыть набитую куполами спину, выкаблучиваясь в своей подворотне. Учебные танковые маневры на территории сопредельной Беларуси призваны нервировать Польшу и страны Балтии, а усиления и перемещения войск напоминают игру в милитаристские наперстки: «угадай, на кого Пу пошлет?» Отчаянные понты Подзаборья только подтверждают слова Байдена о том, что столкновение двух миров неизбежно: демократия против автократии. Китай в обнимку с Россией и КНДР – так называемая «ось зла» - готов схлестнуться с Западом, чтобы доказать: при современных вызовах демократия губительна. «Я предсказываю вам, что ваши дети или внуки будут защищать докторские диссертации по вопросу о том, кто добился успеха: автократия или демократия? Потому что именно это сейчас поставлено на карту, и не только в отношении Китая, – заявил Байден. – Это битва между целесообразностью демократий в XXI веке и автократиями». Вот питомцы таежного Шойгу и завыли о «ментальной войне»: «Неслыханная агрессия против нашей жизни на кортах! Удар в самую испитую печень и пощечина небритой дикой морде! Такого нельзя допустить! Только ответ – всем на колени и молиться на царя, который – слава боярам – сможет теперь править нами аж до 2036 года!» Кстати, где разлюбезная профессура, обещавшая клейкие ласты и панихиду по «недееспособному болящему вождю»? Болячка рассосалась и на Старой площади утвердили новую сказку для взрослых?

Спец-работа в отношении притаившихся внутренних врагов кипит и бурлит. Команда Навального, всхлипывая о здоровье оппозиционного вождя, анонсировала митинг, на участие в котором надо подать заявку, чтобы набралось – ни много, ни мало – полмиллиона протестующих по всей стране. Методы оповещения и работы с электоратом напоминают спам-рассылку. Что бы вы ни ответили – вам придет оповещение о том, что вас учли и даже поставили вашу «точку на карте». На нашу открытую почту prsotniktv@gmail.com именно такое оповещение и пришло. То, что мы не просили нам ничего присылать, и вообще физически находимся в Словакии, навальнистов не смутило, ведь для них главное – впечатляющий результат. Не так ли, господин Волков? Действия команды страстотерпца Алексея из режима выявления неблагонадежных перешли в режим «навязчивой переписи потенциальных смутьянов». И если внимательно изучить природу «протестной движухи» под знаменами Навального – возникает масса вопросов, на которые соратники нео-вождя отвечают агрессивно и по-хамски: «Ты против Навального? Значит, ты – путинская мурзилка!» Чума на оба ваших дома, господа путинисты и навальнисты, идите к черту вместе с вашим крымским сэндвичем на карте «мирного протеста». Одна лишь хорошая новость: Марка Гальперина выпустили из колонии-поселения. Вопрос – надолго ли?..

Если против Роcсии идет война – значит, должны быть жертвы. Их полно. По данным независимого демографа Алексея Ракши, смертность в 4-м квартале 2020 года заметно выросла, начиная примерно с 44 лет у мужчин и с 40 у женщин, а наибольший процент прироста пришелся на возраст «68+» у мужчин и 60-78 у женщин. Избыточная смертность, по подсчетам демографа составляет на сегодняшний день около 450-480 тысяч человек. Перевес смертности среди женщин, по его мнению, связан со структурой занятости: наблюдается явный прирост смертности среди врачей и учителей. Не удивительно, что ритуальные услуги стали самым прибыльным бизнесом в России. Ведь такого мора в стране не помнят со времен окончания Второй мировой войны. Снижение уровня жизни, умноженное на хроническую депрессию, сводит с ума население, снижая порог агрессии и повышая уровень криминала. Люди убивают друг друга, не забывая о суициде. Новости о найденных мертвых младенцах появляются ежедневно, а некогда культурная столица России – Санкт-Петербург – превратилась в Расчленинград.

Вот она, сказка по-путински: чем дальше – тем страшнее. И пока одни присылают сообщения о минировании всех школ и детсадов на территории Московской области – другие усиленно машут кадилом, отмахиваясь от общероссийских норм «отмывочного законодательства». Теперь золотые реки, с Божьей помощью, потекут в единственно верном направлении: в путинский криминальный рай. А погибшие в этой «ментальной войнушке» россияне так незаметно и упокоятся - обманутые и забытые, зато сумевшие повторить бессмысленный путь предыдущих поколений: из ниоткуда в никуда.

Александр Сотник sotnik-tv.com

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