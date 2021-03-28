Анджей Дуда встретился с представителями белорусского национального меньшинства в Польше 28.03.2021, 13:33

Встреча прошла в президентском дворце в Варшаве.

В президентском дворце в Варшаве состоялась встреча президента Польши Анджея Дуды с представителями белорусского национального меньшинства в стране.

На встречу были приглашены председатель «Белорусского союза» в Польше Евгений Вапа, председатель «Белорусского исторического общества» Олег Латышонок и председатель БГКТ Ян Сычевский.

Евгений Вапа в эфире «Радыё Рацыя» поделился своими впечатлениями сразу после встречи с президентом:

Фота: prezydent.pl

- О чем важном говорилось во время этой встречи?

- Ян Сычевский в этот день отмечает свой день рождения. И наша встреча началась с поздравления президента. Олег Латышонок вручил Анджею Дуде книгу «История белорусов Подляшья». Я вручил альбом «Нивы», приуроченный к 65-летию издания. После состоялся разговор о наших белорусских делах. Разговор был очень открытый, теплый. Говорили обо всем: экономике, культуре, нашей истории. Был рассмотрен большой диапазон вопросов во время этой часовой встречи.

- Анджей Дуда сориентирован в нашей истории, нашей культуре, в жизни белорусов в Польше?

- Да, он очень сильно заинтересован, он был на Подляшье, ему очень нравится Супрасль. Но интересовало его прежде всего как выглядит наша повседневная жизнь как граждан Польши, ситуация в регионах, инвестиции. Также исторические темы ему небезразличны. Самое важное дело: президент Польши принял наше приглашение приехать к белорусам Белосточчины, если позволит эпидемиологическая ситуация. Итак, мы ждем специальный визит Анджея Дуды к нам на Белосточчину.

Во время встречи говорилось также о белорусском «Радыё Рацыя» и его роли, а также о существовании всего нашего белорусского сообщества, о белорусской культуре, о необходимости создания Центра белорусской культуры или других структур, связанных с белорусскими культурными делами.

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