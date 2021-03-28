В Беларуси рекордно упали реальные пенсии 8 28.03.2021, 14:05

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При этом заметно выросли цены на многие товары и услуги.

В Беларуси в феврале реальные пенсии упали на 1,9% к январю, следует из данных Белстата. Эти выплаты рассчитывают с поправкой на рост цен на товары и услуги. Напомним, в феврале годовая инфляция разогналась до 8,7% годовых, пишет tut.by.

В феврале этого года реальные пенсии упали на 1,9% к январю. Для сравнения: в первом месяце этого года падение было на 1,1%, а до этого в последний раз снижение реальных пенсий на таком уровне было в феврале 2019 года. Еще большее снижение реальных пенсий было в октябре 2017-го, тогда они упали на 1,2%.

Напомним, в 2020 году реальные пенсии падали 8 месяцев из 12. Рост был только в мае, июле, августе, декабре. Трудовые пенсии в прошлом году повышали в июле и декабре.

В феврале этого года заметно выросли цены на многие товары и услуги, а годовая инфляция разогналась до 8,7% годовых. Среди лидеров по подорожанию оказались многие овощи, молоко, крупы, соль, хлеб, мясо курицы, лекарства. МАРТ и Нацбанк рассказывали, почему это произошло. Если коротко, то это в том числе последствия новогоднего «подарка» от властей — повышения НДС на многие продукты, лекарства, медизделия, детские товары.

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