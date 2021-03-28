Роналду лишился чистого гола на 94-й минуте, накричал на арбитра и выбросил капитанскую повязку 6 28.03.2021, 14:09

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Матч обслуживала бригада судей из Нидерландов.

Матч Сербия – Португалия закончился скандалом, судья вывел из себя Криштиану Роналду. Причем все было нормально до последней минуты, пишет «Трибуна».

Судьи не засчитали гол Роналду, Португалия не обыграла Сербию, а Криш психанул и выкинул капитанскую повязку 😡



Очень спорный момент в самой концовке матча 🤔



Но как же хорош защитник, сделавший два сейва подряд! 👏 pic.twitter.com/wFAnNYD4AC — Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021

Игра получилась сюжетной: португальцы забили два гола в первом тайме, но во втором сербы вернулись: уже на 60-й минуте сделали 2:2, проведя реактивную контратаку. Явных моментов больше не возникало до четвертой добавленной. А там уже полыхнуло.

Нуну Мендеш увидел открывание Криштиану на правом полуфланге и запустил ему мяч чуть ли не с центра поля. Роналду убежал от опекуна в штрафную, опередил вратаря, проткнув мимо него мяч, и побежал радоваться.

В это время к линии ворот поспешил защитник Стефан Митрович и в подкате вынес мяч. На повторах видно, что он уже пересек линию, но нидерландские судьи во главе с Данни Маккели этого не заметили. Для надежности Митрович блокировал добивание по полупустым воротам.

Роналду был в ярости. Набросился на бокового, что-то кричал и долго размахивал руками. Главный показал ему желтую карточку и закончил игру. Тогда Роналду выбросил капитанскую повязку, несколько раз скрестил руки и ушел с поля, никого не замечая.

«Быть капитаном сборной Португалии – одна из главных привилегий в моей жизни, я горжусь этим. Я всегда отдаю и буду отдавать всего себя ради своей страны, и это никогда не изменится.

Но бывают трудные времена, особенно когда чувствуешь, что пострадала целая нация.

Поднимем головы и примем новый вызов! Вперед, Португалия!», – написал Роналду в инстаграме после матча.

Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

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