История с кражей $270 тысяч и еще несколько фактов о заместителе главы ГУБОПиК 9 28.03.2021, 14:25

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Михаил Бедункевич

Подполковник Лупоносов рассказал о Бедункевиче много интересного.

Бежавший в Украину подполковник милиции Станислав Лупоносов рассказал в интервью много интересного о своей работе в ГУБОПиКе (главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД). В частности, он дал характеристику руководителям ведомства – Николаю Карпенкову и действующему заместителю руководителя Михаилу Бедункевичу.

«Бедункевич … вся дичь, которая творится, — от него. У меня о нем нет хороших слов. Я убежден, что Бедункевича будут допрашивать его же сотрудники, некоторые — с особой радостью», – отметил Станислав Лупоносов.

Еще одна его характеристика о бывшем руководстве:

«Начальники — Карпенков и Бедункевич, — вечно рассказывали, что в Украине все плохо, а вот в России — «хорошо», там «работники милиции больше зарабатывают». Это недалекая мотивация. Службы Беларуси там нет, нет там патриотизма белорусского, патриоты, для которых Беларусь что-то значит, на небольших должностях».

Если уже о бывшем руководителе ГУБОПиК Николае Карпенкове известно много, то Михаил Бедункевичу в СМИ уделяли намного меньше внимания.

Сайт udf восполняет этот пробел, рассказывая о фактах из его биографии.

Борется с фанатами

Бедункевич как начальник 3-го управления по противодействию экстремизму ГУБОПиК много лет специализировался на борьбе с футбольными фанатами.

В 2019 году силовик прямо заявил:

«Конечная цель — привлечь в фан-сектора, на все остальные трибуны истинных любителей футбола. Законопослушных, преданных своим командам болельщиков, которые будут приходить на стадион с друзьями и семьями. Хулиганы же, наоборот, должны стать на аренах персонами нон грата, чтобы не грянули польские, балканские, украинские варианты развития околофутбольных событий».

После президентских выборов 2020 года, когда многие футбольные фанаты стали участниками протестов, ГУБОПиК и вовсе объявил им почти настоящую войну.

По официальной информации 65 фанатов были привлечены к уголовной ответственности с августа 2020‑го по февраль 2021-го.

На старте чемпионата страны в этом году фанаты многих клубов объявили о его бойкоте из-за ситуации в стране и расправы над их товарищами.

Был свидетелем по «делу семнадцати»

В 2016 году Бедункевича вызывали в суд во время громкого «дела семнадцати», главным фигурантом которого был наркоторговец Константин Вилюга. Силовик признался, что тот попал в поле зрения правоохранителей еще в 2008 году.

Много лет Вилюга действовал безнаказанно. Одной из причин этого стала помощь со стороны сотрудника ГУБОП Константина Денисевича, который также оказался на скамье подсудимых.

Сам Вилюга на суде жаловался, что к нему в камеру приходил выбивать показания Бедункевич.

История с кражей 270 тысяч долларов

В 2017 году из здания ГУБОПиК в центре Минска было похищено около 270 тысяч долларов. Подозреваемым оказался сотрудник этого же управления – старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-го отдела 3-го управления, которым руководит Бедункевич.

Силовик бежал с деньгами за границу, арестовать его не смогли.

Обвиняется в подготовке провокации против Сергея Тихановского

В конце декабря инициатива BYPOL опубликовала материалы, в которых говорится о политической мотивированности уголовного преследования Сергея Тихановского, которого задержали после провокации в Гродно.

Утверждается, что общее руководство провокацией осуществлялось Бедункевичем. Разговаривать с журналистами на эту тему силовик отказался.

Также была опубликована аудиозапись с голосом, похожим на голос Юрия Караева. Мужчина заявил: «Нет на него (Тихановского) статьи — надо придумать и посадить его надолго».

За его оскорбление студента приговорили к «домашней химии»

В феврале в Минске в суде было рассмотрено дело в отношении 20-летнего студента БГУИР Алексея Мочалова. Осенью он разместил в дворовом чате текстовое сообщение, «содержащее публичное оскорбление полковника милиции в неприличной форме, унижающее его честь и достоинство».

Бедункевич сообщение прочитал и обратился в суд. Приговор: полтора года «домашней химии».

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