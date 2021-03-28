Немецкий эксперт рассказал, как долго может может продолжаться заболевание COVID-19 28.03.2021, 14:47

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Решающее значение имеют первые шесть недель.

Эксперт в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии, эпидемиолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) считает серьезным недостатком отсутствие исчерпывающей информации о долгосрочных последствиях для здоровья переболевших COVID-19, сообщает dw.com.

Между тем осложнения, по его словам, затрагивают до 10 процентов инфицированных, то есть в ФРГ в данный момент до 250 тыс. человек.

"Это без учета числа незарегистрированных случаев", - подчеркнул депутат бундестага, отметив, что в информационном пространстве доминируют сведения о летальных исходах.

"Если вы не справитесь с болезнью в течение шести недель, то болеть придется полгода", - заявил Лаутербах в интервью газете Tagesspiegel, указав, что пока даже неизвестно, излечится ли болезнь в ряде случаев полностью. Он также раскритиковал в целом недостаток информации в СМИ о третьей волне, в частности о том, для каких возрастных групп особенно опасны новые варианты коронавируса.

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