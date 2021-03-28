«Появилось совершено необъяснимое, но стойкое ощущение нашей победы» 9 28.03.2021, 14:53

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Может, это и есть перелом в патовой ситуации?

Читатель телеграм-канала «Баста!» поделился своим мнением об итогах празднования Дня Воли в Беларуси:

— Что хочется сказать о праздновании Дня Воли.

Несмотря на то, что нас на проспекте было чрезвычайно мало для массовой акции, но чувствовали себя на подъеме.

Да было мало людей. Процентов на 5-7% больше, чем в обычный будний день.

Но появилось стойкое ощущение / предчувствие нашей победы!

Совершено необъяснимое, потому что факты говорят об обратном, но неотвратимо витающее в воздухе.

И оно появилось не только у меня, но и у всех, кто гулял и с кем удалось поговорить об этом.

Может, это и есть перелом в той патовой ситуации?

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