В Сирии замечена передислокация российских «Ураганов» и огнеметных систем 3 28.03.2021, 15:22

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Движение военной техники РФ попало на видео.

В Сириий замечена переброска российской реактивной системы залпового огня «Ураган» и тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» сирийской армии, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как сообщалось ранее, российская авиация нанесла удар возле пограничного перехода на окраине города Сармада в провинции Идлиб, а ракета класса «земля-земля» поразила цель в городе Ках. При этом, по данным агентства, вблизи Сармада был поврежден газовый объект, однако сообщений о жертвах не поступало.

В августе 2015 года сирийский президент Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи. Тогда Москва направила авиационную группу, которую развернули на аэродроме Хмеймим. Российские самолеты начали наносить точечные удары по объектам боевиков с 30 сентября 2015 года.

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