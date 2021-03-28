«Вместе мы — сила, да здравствует Театр!» 28.03.2021, 15:28

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Фото: tut.by

Белорусы приняли участие в оригинальном проекте к Международному дню театра.

Белорусская актриса Кристина Дробыш приняла участие в видеопроекте, посвященном Международному дню театра.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил белорусский режиссер и глава лондонского HUNCHtheatre Владимир Щербань:

«Друзья, а вот и наше долгожданное видео к Международному дню театра! Выдающийся француз Жан Кокто произнес эту речь именно в этот день в 1962 году, которая сегодня звучит как никогда актуально. Каждый участник записывал в тех обстоятельствах, в которых их застал этот профпраздник: Маша Алехина из PussyRiot под домашним арестом (с браслетом на ноге), Кристина Дробыш из независимых «купаловцев», в поисках возможности играть спектакли в Беларуси без последствий...

Включайте звук и насладитесь многоголосием профессионалов со всего мира: беларуский, японский, английский, русский, немецкий, французский!

Вместе мы сила - да здравствует Театр!»

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