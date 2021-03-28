Пашинян заявил о подаче в отставку 28.03.2021, 15:29

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Премьер-министр Армении назвал сроки ухода с поста.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле перед внеочередными парламентскими выборами. Об этом он заявил на встрече с жителями села Арагац во время поездки по Армавирской области. Видео со встречи премьер выложил у себя в Facebook, сообщает РБК.

«В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера», — сообщил премьер.

Обращаясь к жителям Армении, он пообещал служить стране еще лучше, чем раньше в случае поддержки избирателей. Если же граждане не поддержат команду Пашиняна, то он заверил, что передаст власть.

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