Пашинян заявил о подаче в отставку
- 28.03.2021, 15:29
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Премьер-министр Армении назвал сроки ухода с поста.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле перед внеочередными парламентскими выборами. Об этом он заявил на встрече с жителями села Арагац во время поездки по Армавирской области. Видео со встречи премьер выложил у себя в Facebook, сообщает РБК.
«В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера», — сообщил премьер.
Обращаясь к жителям Армении, он пообещал служить стране еще лучше, чем раньше в случае поддержки избирателей. Если же граждане не поддержат команду Пашиняна, то он заверил, что передаст власть.