Белорусы Белостока организовали автопробег под бело-красно-белыми флагами 1 28.03.2021, 15:55

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Участники акции призвали ввести санкции против режима.

Во многих западных странах ввели локдаун в связи с новой волной коронавируса. В связи с этим, люди не могут проводить массовые мероприятия, пишет телеграм-канал «Баста!» .

Белорусы Белостока нашли выход! Они организовали автопробег с бело-красно-белыми флагами и портретами политзаключенных, а также обращениями с требованием ввести санкции против беллрусского режима.

Напомним, это не первая акция наших земляков в формате автопробега. В прошлый раз они устраивали автопробег 25 марта в честь Дня Воли.

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