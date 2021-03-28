Белорусы Белостока организовали автопробег под бело-красно-белыми флагами

Белорусы Белостока организовали автопробег под бело-красно-белыми флагами1
- 28.03.2021, 15:55
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Участники акции призвали ввести санкции против режима.
Во многих западных странах ввели локдаун в связи с новой волной коронавируса. В связи с этим, люди не могут проводить массовые мероприятия, пишет телеграм-канал «Баста!» .
Белорусы Белостока нашли выход! Они организовали автопробег с бело-красно-белыми флагами и портретами политзаключенных, а также обращениями с требованием ввести санкции против беллрусского режима.
Напомним, это не первая акция наших земляков в формате автопробега. В прошлый раз они устраивали автопробег 25 марта в честь Дня Воли.