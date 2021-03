Стала известна причина аварии в Суэцком канале 28.03.2021, 16:08

Фото: ЕРА

Египет теряет до 14 миллионов долларов прибыли ежедневно, пока проход по каналу заблокирован.

Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given, который сел на мель и заблокировал судоходство по Суэцкому каналу, могло быть вызвано человеческой ошибкой или технической неисправностью. Руководитель управления Суэцкого канала Усамы Рабийе уверен, что неблагоприятные погодные условия не являются основной причиной аварии, которой подвергся контейнеровоз, пишет zn.ua со ссылкой на BBC.

"Непогода - это не основная причина, по которой судно село на мель, могли быть также технические или человеческие ошибки", - сказал Рабийе.

В то же время чиновник подсчитал, что Египет теряет до 14 млн долларов прибыли ежедневно, пока проход по каналу заблокирован.

Авария контейнеровоза Ever Give и последующая блокировка Суэцкого канала произошла 23 марта 2021 года. Гигантский контейнеровоз Ever Given водоизмещением 200 000 тонн под флагом Панамы, следовавший из Китая в нидерландский порт Роттердам, сел на мель, полностью перекрыв движение на юге Суэцкого канала. Это вызвало многодневный коллапс мировых грузоперевозок, который обходится мировой торговле в 400 млн долларов в час.

Администрация Суэцкого канала официально объявила о приостановке навигации до окончания работ по разблокировке транспортной артерии, которая образовалась после того, в ней застрял гигантский контейнеровоз EverGiven панамской компании Evergreen.

Представители голландской компании SMIT, которые помогают Египту вести работы, сообщили о том, что в воскресенье, 28 марта, для подкрепления будут дополнительно привлечены два буксира тягой 220–240 тонн.

