В Пружанах в больнице нет медицинского кислорода 28.03.2021, 16:13

7,376

С разницей в несколько дней умерли два экс-председателя Пружанского райисполкома.

В Пружанах с разницей в два дня умерли два бывших председателя райисполкома: 23 марта ушел из жизни Тарасевич Сергей, а через два дня, 25 марта, умер еще один бывший председатель райисполкома Рязанко Георгий, передает «Белсат».

После этого в больнице началась проверка, в рамках которой была создана комиссия.

В ходе обследования технического состояния оборудования больницы комиссия обнаружила, что в палатах терапевтического отделения Пружанской центральной районной больницы отсутствует подача медицинских газов (кислорода).

Однако отремонтировать ее планируют только в период с 15 по 30 апреля. Это значит, что все это время в больнице по-прежнему будет отсутствовать подача кислорода.

Заявка на выполнение этих работ была размещена только в пятницу, 26 марта в 9 утра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».