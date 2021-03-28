Папа Римский провел мессу в Вербное воскресенье 28.03.2021, 16:20

Фото: Reuters

Месса положила начало последней недели Великого поста.

Папа Римский Франциск второй год подряд на фоне пандемии коронавируса отслужил мессу в Вербное воскресенье, которое сегодня отмечает Римско-католическая церковь. Понтифик призвал молиться за всех жертв насилия, передает «Радио Свобода».

Месса положила начало обрядам Страстной седмицы – последней недели Великого поста.

Из-за угрозы распространения COVID-19 в базилике Святого Петра присутствовали около сотни представителей духовенства и мирян. Все они, кроме Папы и хора, были в масках. Традиционная процессия с пальмовыми и оливковыми ветвями, в которой обычно принимали участие тысячи верующих из разных стран мира, в этом году вновь не состоялась.

После богослужения Папа Франциск обратил внимание, что верующие вновь встречают канун Пасхи в условиях пандемии. Понтифик призвал не поддаваться отчаянию и недовольству.

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