«Изматывайте режим, лишайте его средств — он уже сильно просел» 1 28.03.2021, 16:33

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Фото: Reuters

Наши ресурсы неисчерпаемы, как и потребность в свободе и справедливости.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Всем, кто что-либо делает, продолжайте это делать!

Распространяйте листовки, клейте наклейки, рисуйте граффити, устраивайте флэшмобы и марши, деанонимизируйте палачей, пишите письма политзаключённым, экономьте, игнорируйте провластные шабаши, не покупайте продукты в государственных магазинах, которые спонсируют Лукашенко и его псов.

Изматывайте режим, лишайте его средств, увеличивая внешнюю и внутреннюю изоляцию. Наши ресурсы неисчерпаемы, как и потребность в свободе и справедливости. Да, наш верховой пожар сейчас перешёл на торфяники и не так заметен. Протест протекает в основном по рельефу местности. У нас есть вера, стремление и потенциал взаимной солидарности.

Достигнута горизонтальная консолидация общества, окутанная бесконечной паутиной связей в локальных чатах, которую уже не разрушить. Следует помнить, что массовые протесты в стране не изобретение 2020-го, они происходили на протяжении всех 26 лет тирании и непременно вспыхнут вновь, «Час Х» обязательно случится.

А что с другой стороны? Ресурсы режима базируются лишь на финансировании и страхе потерять дармовую кормушку. Уменьшая материальную подпитку режима, оказывая на него психологическое давление, мы разрушаем его изнутри. Делаем его токсичным для его же прислужников, разрушаем здоровье главного шизофреника и убийцы - а ведь он боится больше всех.

Режим за время протестов сильнее не стал! Напротив, он сильно просел практически по всем сферам. Особенно на международном уровне и в экономике. В высших эшелонах постоянные перестановки и атмосфера близкая к хаосу. Каждая компания в отношении протестной активности - лишь демонстрация своей слабости в совокупности с недопустимой чередой ошибок.

Заметьте главное - 90% топлива для протеста продолжающегося уже более полугода, подбросила сама система во главе с узурпатором - от тотальной посадки и выдворения всех лидеров, чудовищного насилия над несогласными, до абсолютного правового дефолта и оголтелой борьбы с национальной символикой. Крысы сами себя загоняют в угол, из которого выхода для них уже не будет. Сейчас не 15-й век на дворе, в конце концов, и когда крысоловка захлопнется. Никто им уже не поможет, благодаря их же стараниям, насквозь прогнившая колхозно-фашистская химера рухнет, так же как это случилось с СССР.

Не будет ни жалости, ни сочувствия, только грязная страница с презрением перевёрнутая на свалку истории.

Все вместе! Каждый день! До победы!

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