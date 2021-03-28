Экс-глава Института социологии НАН: Система проиграла 1 28.03.2021, 16:53

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Геннадий Коршунов

Фото: mlyn.by

«Ціхая вада грэблі ірве».

Бывший директор Института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов кратко высказался в «Фейсбуке» о текущей ситуации в стране:

– Лапидарно: система проиграла в политическом и информационном пространстве, у нее осталась только агрессия. Мнение: улица свою роль выполнила давно, дело за экономикой и альтернативными структурами, институциями, ядрами.

Цинично: система работала, работает и будет работать в режиме постоянного стресса.

Вывод: Ціхая вада грэблі ірве.

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