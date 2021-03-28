закрыть
28 марта 2021, воскресенье, 17:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-глава Института социологии НАН: Система проиграла

1
  • 28.03.2021, 16:53
  • 3,724
Экс-глава Института социологии НАН: Система проиграла
Геннадий Коршунов
Фото: mlyn.by

«Ціхая вада грэблі ірве».

Бывший директор Института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов кратко высказался в «Фейсбуке» о текущей ситуации в стране:

– Лапидарно: система проиграла в политическом и информационном пространстве, у нее осталась только агрессия. Мнение: улица свою роль выполнила давно, дело за экономикой и альтернативными структурами, институциями, ядрами.

Цинично: система работала, работает и будет работать в режиме постоянного стресса.

Вывод: Ціхая вада грэблі ірве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День Воли продолжается
День Воли продолжается Ирина Халип
День Воли — наш!
День Воли — наш! Андрей Санников
Гордость за страну
Гордость за страну Наталья Радина
Отставному стратегу срочно требуются генералы
Отставному стратегу срочно требуются генералы Владимир Халип