В Нью-Йорке ввели паспорт вакцинации
- 28.03.2021, 16:58
Где его предъявляют и как это работает?
В США первым городом, который запустил паспорта вакцинации от COVID-19, стал Нью-Йорк. Об этом сообщает USA Today (перевод — liga.net).
Функцию паспорта вакцинации выполняет приложение Excelsior Pass, установленное на смартфон, которое позволит вакцинированным людям беспрепятственно попадать в определенные зоны с ограниченным доступом.
В приложении есть QR-код, подтверждающий, что владелец смартфона вакцинирован от коронавируса.
Как отмечается, паспорт вакцинации можно будет использовать при входе на всевозможные развлекательные мероприятия. Также он позволит увеличить количество людей, собирающихся в одном месте, в частности, во время массовых празднований – например, свадеб или вечеринок.
В Европе паспорта вакцинации уже используют Дания и Израиль. Похожий проект в апреле планирует запустить Эстония.