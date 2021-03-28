В Нью-Йорке ввели паспорт вакцинации 28.03.2021, 16:58

Где его предъявляют и как это работает?

В США первым городом, который запустил паспорта вакцинации от COVID-19, стал Нью-Йорк. Об этом сообщает USA Today (перевод — liga.net).

Функцию паспорта вакцинации выполняет приложение Excelsior Pass, установленное на смартфон, которое позволит вакцинированным людям беспрепятственно попадать в определенные зоны с ограниченным доступом.

В приложении есть QR-код, подтверждающий, что владелец смартфона вакцинирован от коронавируса.

Как отмечается, паспорт вакцинации можно будет использовать при входе на всевозможные развлекательные мероприятия. Также он позволит увеличить количество людей, собирающихся в одном месте, в частности, во время массовых празднований – например, свадеб или вечеринок.

В Европе паспорта вакцинации уже используют Дания и Израиль. Похожий проект в апреле планирует запустить Эстония.

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