Посольство США: Задержания мирных белорусов опровергают утверждения, что никто не хочет протестовать
- 28.03.2021, 17:14
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Дайте людям публично собираться.
«Устрашение, произвольные аресты и насильственные задержания мирных белорусов с применением насилия опровергают утверждения, что никто не хочет протестовать», - говорится в комментарии посольства США в Беларуси в Twitter.
- Предоставление белорусам возможности мирно собираться откроет правду. Уважение прав человека укрепляет уверенность,репрессии подрывают еe, - заявили в посольстве США.
Посольство США также отметило, что 27 марта им были зафиксированы «произвольные аресты и насилие в отношении мирных белорусов и журналистов».
- Дайте им собираться публично и свободно работать! - призвали в посольстве.