Какой будет погода в понедельник 28.03.2021, 17:54

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Прогноз синоптиков.

Как сообщили kp.by в Республиканском центре по гидрометеорологии завтра, 29 марта в Беларуси ожидается дождливая погода, будет облачно с прояснениями. В ночное время преимущественно в восточной части республики, а днем по всей территории будут идти кратковременные дожди.

В ночные и утренние часы в отдельных районах не исключен туман, возможен и гололед. Что касается температурного фона, то он будет колебаться в пределах от минус трех до плюс трех градусов ночью, днем потеплеет: столбик термометра покажет от 7 до 13 градусов выше нуля.

В восточной части Беларуси будут чуть холоднее: максимум 4 - 6 градусов тепла.

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