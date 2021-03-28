Китай опять накрыла мощная песчаная буря: фоторепортаж 28.03.2021, 18:25

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Фото: EPA

Жители Пекина из-за бури смогли наблюдать оптическую иллюзию.

Столицу Китая Пекин второй раз за две недели накрыла песчаная буря. Об этом сообщает издание South China Morning Post (перевод - «Гордон»).

Фото: EPA

Как отмечает издание, песчаная буря была вызвана сильным ветром, принесшим пыль из пострадавшего от засухи китайского района Внутренняя Монголия и других частей северо-запада страны. Жители Пекина из-за бури смогли наблюдать оптическую иллюзию под названием "голубое солнце". Видимость в столице сократилась до менее 1000 метров.

Фото: EPA

Ожидается, что песчаная буря продлится около 12 часов. Кроме Пекина, буря затронула также районы Внутренняя Монголия, Шэньси, Шаньси, Хэбэй, Тяньцзинь, Ляонин и Цзилинь. Во Внутренней Монголии, пострадавшей больше всего, отменили около 60% рейсов в аэропорту Чифэн и 50% в аэропорту Баотоу из-за плохой видимости.

Фото: EPA

Последний раз сильная песчаная буря накрыла Китай 15 марта. Она затронула 12 провинций, включая Пекин.

Фото: EPA

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