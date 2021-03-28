Белорусские католики и протестанты отмечают Вербное воскресенье: фоторепортаж
- 28.03.2021, 18:31
Прихожане пришли с традиционными пучками верб на праздничные службы.
Сегодня белорусские католики и протестанты празднуют Вход Господень в Иерусалим. Прихожане белорусских костелов пришли с традиционными пучками верб на праздничные службы, пишет «Онлайнер». Верба — символ пальмовых ветвей, которыми, согласно Евангелию, жители Иерусалима встречали Иисуса Христа, въезжавшего в город на осле.
Мы привыкли, что католические и православные праздники зачастую идут рядом. В этом году календари этих двух конфессий максимально отдалены друг от друга. Сегодня католики празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, православные этот праздник отметят почти через месяц — 25 апреля.
Напомним, католическая церковь призвала во время праздников соблюдать эпидемиологические меры безопасности.