Топ-баскетболистка Елена Левченко и ее громкое возвращение в спорт 1 28.03.2021, 18:35

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Белорусская спортсменка снова провела впечатляющий матч.

Белорусская баскетболистка Елена Левченко снова провела впечатляющий матч в составе греческого «Панатинаикоса», пишет tut.by. «Панатинаикос» разгромил «Элефтерию» со счетом 82:53, а Левченко набрала 19 очков и сделала 9 подборов.

Белорусская центровая стала самым результативным игроком матча. Отметим, что это лишь вторая игра Елены после двухлетней паузы из-за травмы.

После пяти туров «Панатинаикос» с четырьмя победами в активе занимает второе место в чемпионате Греции.

Напомним, что Левченко играет под номером 20. Свой выбор она обосновала в Instagram: «В 2020 году мы стали нацией и объединились, в 2020 году народ Беларуси встал на защиту правды и своих прав! В знак солидарности с белорусским народом и со всеми заключёнными, которые сейчас находятся в тюрьмах, с теми, кто продолжает бороться за свободу, — я с вами, а вы со мной».

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