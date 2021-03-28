Затор в Суэцком канале: под застрявшим контейнеровозом расчистили более 20 тысяч тонн песка 28.03.2021, 19:07

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Спасательная группа продолжает попытки сдвинуть Ever Given с места.

В ходе дноуглубительной операции на берегу Суэцкого канала, где застрял контейнеровоз Ever Given, расчистили более 20 тысяч тонн песка и грязи, сообщает radiosvoboda.org со ссылкой на компанию-владельца судна Evergreen.

«Дноуглубительные операция сумела ослабить нос Ever Given на берегу Суэцкого канала, а корму судна освободили от песчаного берега. Руль и винт судна полностью функционируют и, как ожидается, будут оказывать дополнительную поддержку буксирам, предназначенным для перемещения контейнерного судна с места аварии, чтобы нормальный транзит снова мог восстановиться в канале», – говорится в отчете компании.

По плану операции, спасательная группа продолжает попытки сдвинуть судно с места с 14:00 по египетскому времени (15:00 по белорусскому времени).

Судно Ever Given является одним из крупнейших контейнеровозов в мире. Оно село на мель в Суэцком канале утром 23 марта. Это привело к блокированию движения по каналу. В пробке оказались более 270 судов.

Если Суэцкий канал не откроют в ближайшие дни, кораблям с Азии придется идти в обход Африки, что скажется на сроках доставки грузов, увеличит транспортные расходы и приведет к нехватке свободных контейнеров и контейнеровозов.

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