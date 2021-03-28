Ученые назвали четыре главные неразгаданные загадки Земли 1 28.03.2021, 19:23

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Они волнуют исследователей из разных стран на протяжении длительного времени.

Геологи из Великобритании назвали основные загадки планеты Земля, волнующие исследователей из разных стран на протяжении длительного времени. Основных вопросов, на которые все еще нет ответов, всего четыре, пишет lenta.ua.

Например, ученые все еще не знают, откуда на Земле появилась вода. Известно, что на ранней Земле, то есть, сразу после формирования планеты четыре с половиной миллиарда лет назад, воды практически не было. Есть несколько базовых теорий возникновения воды, но выбрать единую верную ученые пока не смогли.

Другой, не менее важный вопрос — что спровоцировало движение тектонических плит. Эту тайну можно было бы разгадать, если бы ученым удалось получить образцы первых пород, однако они исчезли еще миллиарды лет назад. Все, что есть у геологов сегодня — это небольшие фрагменты древних минеральных зерен, найденные в Австралии в 2001 году.

Говоря о загадках планеты Земля, нельзя не вспомнить о тайне зарождения жизни. Некоторые ученые считают, что жизнь на Землю занесло упавшее небесное тело, однако доказательств у этой гипотезы нет.

Последняя тайна из четырех основных — процесс, в результате которого атмосфера Земли приобрела кислород, который способствовал возникновению сложной жизни. Считается, что за появление кислорода отвечали цианобактерии, но ученые говорят, что есть некоторые нюансы, указывающие на то, что не все так просто.

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