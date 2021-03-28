За реальной чертой бедности в России оказалось почти 50% населения 7 28.03.2021, 19:41

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Россияне считают, что прожиточный минимум, установленный властями, оторван от реальности.

Прожиточный минимум, который установлен государством и используется для оценки уровня бедности в стране, оторван от реальности, считает большинство российских граждан.

Сумма, которая необходима, чтобы обеспечить минимальное существование человека в течение месяца, составляет 24,6 тысячи российских рублей (325 долларов), показал опрос, проведенный «Левада-центром», пишет finanz.ru.

Субъективный прожиточный минимум более чем вдвое превышает официальный, который установлен министерством труда на уровне 11 653 рубля (154 доллара). С 2019 года эта сумма выросла на 3,6 тысячи рублей, или 17%, при том что официальный минимум подняли только на 500 рублей, или 4,4%.

Прожить на установленную государством сумму нельзя даже в деревнях и селах, следует из опроса: там реальный прожиточный минимум люди оценили в 21,8 тысячи рублей. В крупных городах (от 500 тысяч человек) он достигает 24,9 тысячи рублей, а в Москве - 36 тысяч.

Если ориентироваться на названную россиянами сумму, то за реальной чертой бедности находится почти половина населения. Согласно данным Росстата о распределении денежных доходов, 53% граждан РФ живут на доходы ниже 27 тысяч рублей в месяц.

34,5% получают до 19 тысяч рублей, то есть есть 633 рубля, или 8,3 доллара в день.

Каждый пятый (20,6%) живет на сумму до 14 тысяч рублей в месяц, или 6,1 доллара в день.

Официальный уровень бедности при этом составляет 12,8%, или 18,8 миллиона человек - столько, по данным Росстата, находились за чертой государственного прожиточного минимума на конец третьего квартала. За год армия нищих пополнилась на 1,2 миллиона человек.

Сами люди оценивают свое финансовое положение еще пессимистичнее, следует из опроса «Левады». В среднем семьи живут на доход в размере 18,6 тысячи рублей на человека, и только 25% считают его достаточным.

Разрыв между фактическими доходами и требуемыми только увеличивается: в 2018 году оценка необходимого минимума превосходила доходы на 22%, в 2019 году - на 25%, в опросе 2021 года - на 32%. Это максимум с кризиса 2008 года.

«Полученные данные указывают на растущую дистанцию между располагаемыми возможностями россиян и ресурсами, необходимыми для поддержания приемлемого качества жизни», - констатируют социологи «Левады».

В 2018 году президент РФ Владимир Путин поставил амбициозную задачу снизить уровень бедности вдвое за 6 лет. Из болота нищеты предполагалось вытащить около 9 миллионов человек за счет ускорения экономического роста до 3% и выше, увеличения несырьевого экспорта на 80% и доли осуществляющих инновации компаний - с 16% до 50%.

План провалился в первый же год: фактическая бедность-2019 составила 12,3%, тогда как требовалось 12%, а в 2020 году ситуация резко ухудшилась.

Теперь правительство рассчитывает выполнить цель по двукратному снижению числа граждан, живущих за чертой бедности, к 2030 году, сообщила в начале марта первый вице-премьер Татьяна Голикова.

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