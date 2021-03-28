Как гомельчанин прогулялся в День Воли по центральной улице с национальным флагом 1 28.03.2021, 20:17

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Такие люди вдохновляют и дают понять, что победа добра над злом произойдет.

В соцсети «ВК» 25 марта появилось фото гуляющего по центральной улице Новобелицкого района Гомеля парня с бело-красно-белым флагом на плечах. Парень прошел от остановки 35 микрорайон до остановки Международная около 1,2 км и свернул во двор. Во время прогулки никто из «правоохранителей» молодого человека не задержал, пишет «Гомельская весна».

Спустя 9 часов был задержан Сергей Петров. Его и обвинили в прогулке с флагом. Ночь Сергей провел в ИВС. На следующий день, по традиции тайно, в суде Новобелицкого района состоялось судебное заседание, председательствовал судья Зенчук. Сергей получил 15 суток ареста по ст. 24.23 КоАП (бывшая 23.34). Близкие и родные узнали о происшедшем только после суда.

За время протестов, Сергей Петров, как и значительная часть нашего общества, получил штрафы и сутки по ст. 23.34 КоАП. Он посещал судебные заседания для моральной поддержки протестующих, ходил «за хлебушком» в пекарню, которую обещали закрыть по политическим мотивам. Ярким оказалось 27 августа в Гомеле - кадры распыление слезоточивого газа в лица протестующих, выстрелы в воздух облетели интернет. У «Цирка» Сергей стоял в первых рядах, в сцепке. Омоновец, как рассказывает очевидец, напал на Сергея и сломал ему нос. Медицинская помощь ему оказана не была ни в РОВД, ни в ИВС, где он оказался после этих событий. По истечении 12 суток ареста операция по восстановлению формы носа стала не возможной в связи с упущенным временем. На заявление о причинении телесных повреждений сотрудником ОМОН следственный комитет до сих пор ответа не дал.

В ноябре за фотографию, на которой сотрудники Новобелицкого РОВД «узнали» Сергея, его пытались осудить. Сергей ходатайствовал о вызове свидетелей. Свидетели, участники этой фотосессии, утверждали - на фото совсем другой человек. Мало того, один из свидетелей признался, что оговорил Сергея Петрова под давлением силовиков. Дело было отправлено на доработку.

Сергея очень хотели посадить из-за этой фотографии у стелы и в этот раз его тоже могли подставить, предполагает сестра Татьяна. Суд проведен скрытно, родственников не оповестили, свидетелей не пригласили, а низкого качество видео с камер наблюдения не позволяет утверждать, что это он. Татьяна считает, что если это действительно Сергей, то такая позиция и отстаивание своих принципов вызывает только уважение.

Александра, знакомая Сергея, так же высказала недоверие и к судам, и к правоохранителям, так как была свидетелем прошлой попытки обвинить Сергея. Но в любом случае, она уверена, что прогулка по городу не может приравниваться к пикету – это вольное трактование закона и нарушает права граждан.

Мама Насти Перевощиковой, Елена Митина, высказывается о Гомеле как слишком спокойным в протестном отношении городе. Но яркой новостью для нее стала прогулка парня, накинувшего на плечи флаг в День Bоли. Этот поступок Елене напомнил «Песню о Соколе» Максима Горького, которую мы все учили в школе, и строчки: «Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых – вот мудрость жизни!». Парень бесстрашно гулял, гулял довольно долго, осознавая. Он знал, что наверняка его арестуют, но он это сделал. Такие люди вдохновляют и дают понять, что если бы в этот день нашлось хотя бы несколько сотен таких, как он, в нашем немаленьком городе, то победа добра над злом произошла значительно быстрее, уверена Елена.

Вчера, 27 марта, сестре Татьяне удалась завезти передачу в ИВС, с продуктами помогли волонтеры. Из списка переданного работники ИВС исключили апельсины, конфеты, кофе и книги.

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