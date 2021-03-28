Ученые нашли на спутнике Сатурна идеальные условия для зарождения жизни 28.03.2021, 20:26

Поверхность спутника покрыта органическими углеводородами и ледяной коркой.

Ученые из Университета Кампинас заявили, что на одном из крупнейших спутников Сатурна нашли «колыбель жизни», пишет сайт dymka.com.ua. По данным ученых, поверхность Титана, спутника Сатурна, покрыта органическими углеводородами и ледяной коркой, под которой на глубине 100 км расположен океан.

На поверхности Титана жидкость точно может существовать. Ученые считают, что непосредственно жидкая вода может находиться под ледяной оболочкой.

По словам ученых, вода из недр Титана иногда должна смешиваться с углеводородами на поверхности. Такое происходит из-за столкновений с другими телами: тогда образуются трещины.

В образовавшемся от удара от космического тела кратере образуется временный бассейн с теплой водой. По мнению авторов исследования, этот фактор мог бы стать триггером возникновения простейших живых организмов.

Смоделировав удар, приведший к образованию кратера Менрва, специалисты пришли к выводу, что такое возможно.

Ученые полагают, что, следуя этому сценарию, на Титане должна была сформироваться идеальные условия для зарождения жизни.

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