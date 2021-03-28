Фонд друга Путина получил более $2,2 миллионов на обслуживание олимпийских объектов в Сочи 28.03.2021, 20:34

Ежегодно фонд Сергея Ролдугина получает из государственного бюджета РФ субсидии на миллиарды рублей.

Фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого является друг правителя РФ Путина виолончелист Сергей Ролдугин, получил 172,4 млн российских рублей на обслуживание объектов Олимпийского парка в Сочи в 2021 году. Соответствующий договор «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок.

Согласно документам, фонд будет выполнять работы по содержанию объектов на общей площади более 224 кв. м. В частности, подрядчик будет отвечать за полив и стрижку газона, работы по уходу за деревьями, цветочными клумбами и живой изгородью, уборку мусора, содержание сетей электроснабжения, а также обслуживание систем чаши олимпийского огня.

Заказчиком выступил департамент городского хозяйства администрации Сочи. В документах отмечается, что работы проводятся в рамках реализации программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса» для «создания условий для массового отдыха» в Олимпийском парке. Договор рассчитан до конца 2021 года.

Фонд «Талант и успех» был создан в декабре 2014 года, в его управлении находятся несколько спортивных объектов, построенных к Олимпиаде. Одним из учредителей фонда является виолончелист, друг Владимира Путина, Сергей Ролдугин. Сам же Путин является главой попечительского совета фонда. В 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей после утечки «Панамского архива» выяснил, что до 2015 года Ролдугин владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов.

Ежегодно «Талант и успех» получает из государственного бюджета субсидии на миллиарды рублей.

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