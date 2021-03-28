В Китае автотрассу заблокировал грузовик с контейнером компании, чье судно перекрыло Суэцкий канал 1 28.03.2021, 20:52

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Положение на дороге грузовика идентично расположению заблокировавшего канал Ever Given.

27 марта в Китае на Шэньчжэньской скоростной автотрассе проезд транспорта на некоторое время заблокировал грузовик, перевозивший контейнер тайваньской компании Evergreen Marine Corporation – той самой, которая осуществляет операционную деятельность контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего движение в Суэцком канале.

Об этом 27 марта проинформировал портал Mothership.sg (перевод - «Гордон»).

Авторы материала обратили внимание, что положение на дороге грузовика с контейнеровозом идентично расположению заблокировавшего канал Ever Given – у них похож даже угол размещения техники.

Портал отмечает, что в сервисе Weibo видео с ситуацией на китайской автотрассе стало вирусным.

23 марта судно MV Ever Given село на мель в Суэцком канале. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.

В пробку изначально попали 150 крупных контейнеровозов, танкеров и балкеров. 25 марта судоходство в канале остановили. По данным Reuters, на 28 марта освобождения прохода через канал ожидают по меньшей мере 369 судов.

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживает движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.

25 марта вокруг контейнеровоза начали углублять дно. Освобождение судна, по мнению экспертов, может занять несколько недель. Сегодня президент компании – владелец судна Shoei Kisen Юкито Хигаки выразил надежду, что к вечеру 27 марта судно смогут освободить.

Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров. Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом.

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