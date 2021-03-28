Медики объяснили, как продукты питания влияют на здоровый сон 1 28.03.2021, 21:07

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Результаты исследования специалистов из Колумбийского университета.

Ученые Колумбийского университета, изучающие вопрос влияния рациона питания на работу систем организма и жизнедеятельность в целом обнаружили взаимосвязь с качества сна и рациона, пишет medicina.ua.

В исследовании приняли участие 26 человек (13 женщин и 13 мужчин) в возрасте 35 лет. Перед проведением эксперимента, ученые проанализировали показатели веса, рацион, режим питания и режим сна каждого из добровольцев.

На протяжении 5 дней участникам было предложено отходить ко сну в 10 часов вечера и просыпаться в 7 утра. Таким образом, средняя рассчитанная продолжительность сна составила 7 часов 35 минут.

При помощи полисомнографии, учеными было проанализировано качество сна добровольцев, при котором принимался в расчет рацион предыдущего дня. В ходе рассмотрения полученных результатов было выяснено, что люди, которые употребляли клетчатку имели более глубокий и спокойный сон. Те, чей рацион был насыщен жирами и сахаром — спали тревожно и прерывисто.

Результат исследования показывает, что изменение рациона питания оказывает положительное влияние на качество сна. А потому, если вы страдаете от подобных нарушений, рекомендуется в первую очередь отрегулировать свое пищевое поведение.

Дополнительный совет от диетологов: не забывайте ужинать как минимум за два часа до сна, чтобы у вашего организма было достаточно времени все переварить.

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