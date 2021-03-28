В Гродно от авторынка осталась только вывеска 1 28.03.2021, 21:14

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Фото: vgr.by

Гродненцы вспоминают времена, когда каждую неделю из зарубежья пригоняли свежие авто.

В начале весны журналист «Вечернего Гродно» Евгений Лебедь побывал на Южном рынке Гродно, чтобы выяснить, что предлагают желающим приобрести автомобиль.

Один знакомый рыбак, когда рассказывает про множество любителей половить на Немане, приводит сравнение, мол, машин на берегу — как на авторынке. Сейчас такая метафора неуместна: в воскресный день на Южном не насчитали даже двух десятков автомобилей. Площадка для продажи вовсе грозит превратиться в самое нервное место на земле: дёрганые «перекупы», неспокойные продавцы и немногочисленные клиенты, которые подходят к машинам, крутят носом и идут дальше.

Фото: vgr.by

Возле «Ситроена» стоят мужчины, на первый взгляд продавцы. Представляюсь и спрашиваю, как успехи на авторынке.

— А где ты авторынок увидел? — со злобой в голосе отвечает один из них. — Нет тут давно авторынка, тут собрались бездельники, которым нечего делать, и решили свои машины продать!

Мужчины говорят, что машин нет вообще… Из-за границы давно ничего не пригнать, из России тоже, ещё и коронавирус повлиял. Получается, что на рынок выставляют, что есть в Беларуси, свежих машин из Европы почти нет. Гродненцы вспоминают времена, когда каждую неделю из зарубежья пригоняли «свежак», а на Скидельском шоссе и у ГАИ было не протолкнуться.

— У кого есть деньги, покупают в салонах, у кого нет — идут в автокомисы — сейчас они властелины… — рассказывает немногословный мужчина, добавляет, что ищет авто для себя, и с взглядом «перекупа» осматривает с ног до головы. — Только не фотографируйте меня!

Фото: vgr.by

Обойти весь авторынок можно за пять минут. «Немцы», «французы», «японцы» и несколько «итальянцев» — вот небогатый выбор. «Фольксваген-Пассат» 1996 года на бензине и газе стоит 1980 долларов, «Ситроен-Ксара» 2002 года — 3 тысячи, бензиновый «Гольф» 1998 года — 2450 долларов.

Парень с маленьким сыном подошёл к «Ксаре». Сел в машину, завёл, посидел пару минут и вышел.

Фото: vgr.by

— Не нравится, как работает двигатель, — поделился впечатлениями. — Давно ищу себе машину стоимостью до пяти тысяч долларов. Обошёл все автокомисы — посмотрел машин двадцать, опять на рынок приехал, но ничего не приглянулось. Здесь хоть продавцы машины готовят. Недавно приехал по объявлению, а там весь салон захламлён, в жуках. В кредит не хочу новую, буду искать.

Фото: vgr.by

Идём дальше и натыкаемся на самый дорогой лот дня. Кроссовер «Рено-Кадьяр» 2016 года стоит чуть больше 16 тысяч долларов. За «Пежо-206» 2007 года выпуска просят почти 2700 долларов. Бензиновая «Тойота» 1999 года продаётся за 2500, дизельный «Опель-Зафира» 2002 года — 4350, бензиновый «Рено-Меган» 1999 года — 2270, «Ниссан-Микро» 2007 года — 3900 долларов. Бензиновый «Ситроен С4» 2011 года стоит 6150 долларов, дизельный «Фольксваген-Пассат» 1998 года обойдётся в 4100.

Фото: vgr.by

Есть на Южном площадка конфискованных автомобилей, которые реализуют через электронные торги. Здесь найдёшь «кота в мешке» за тысячу рублей. Но в каком состоянии машина, определить трудно. Например, начальная цена «Ауди 100» 1988 года выпуска с пробегом почти 300 тысяч километров начинается от 1890 рублей. Без аукциона можно на запчасти купить «Опель-Вектру» всего за 712 рублей.

Фото: vgr.by

По площадке конфиската прогуливались интересующиеся, но лишь некоторые смахивали рукой снег с лобового стекла, чтобы посмотреть, сколько стоит машина.

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