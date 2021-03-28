Новое обострение уже на подходе Эль Мюрид, kasparov.ru

28.03.2021, 21:22

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Кремль, зависнув в сирийской войне, не имеет возможностей из нее выйти.

Турецкий и российский министры обороны провели телефонный разговор по ситуации в Сирии. Есть правило (кстати, вполне разумное) - если все нормально работает, то возникающие текущие вопросы - дело исполнителей. Руководство вынуждено вмешиваться в процесс, когда он буксует или возникли какие-то серьезные трудности, неразрешимые на всех нижестоящих уровнях.

Последнее время информация из Сирии вынуждает предполагать, что возможно скорое обострение. Причин достаточно много. В том числе и по вине турецкой стороны - она тщательно игнорирует необходимость разоружения непримиримой оппозиции, которая берет свое начало еще с приснопамятной Джебхат ан-Нусры.

Множество ребрендингов и переименований оставили ситуацию как есть. Это все та же классическая Аль-Кайеда, целью которой является строительство национального сирийского исламского государства (не путать с ИГ). Собственно, на этой почве Нусра и разошлась с ИГИЛ, который национализм полагал столь же страшным преступлением, как и ширк - безбожие. Помимо бывшей Нусры в Идлибе достаточно много формирований мухаджиров - выходцев из исламских стран и регионов, в частности, довольно крупные отряды выходцев из постсоветской Средней Азии.

Турки относятся к этим группировкам без восторга, но полагают, что разоружение и ликвидация их должны произойти с максимальной пользой - то есть, в сражениях с Асадом. А потому существенно ограничивают активность этих отрядов внутри Идлиба, но совершенно нейтрально относятся к их войне с Асадом. На словах, конечно, осуждая и обещая решить, наконец, проблему.

С другой стороны, турки делают это в ответ на непрекращающиеся попытки Асада найти общие точки соприкосновения с курдами. Эти попытки пока безрезультатны, хотя за пару последних лет при посредничестве Барзани кое-что и удалось сделать. Хотя и очень немного. В любом случае непримиримые в Идлибе - это козырь турок против попыток Асада замириться с курдами.

Понятно, что бесконечно это продолжаться не может, а потому новое обострение уже на подходе. При этом турки вполне серьезно относятся к перспективе боевого столкновения с российскими военными - вот это им точно не надо. До сих пор Эрдоган воевал с Россией чужими руками, и каждый раз - достаточно успешно. И желает сохранить эту тенденцию и в будущем.

Зачем обострять отношения, если для таких экспериментов есть кого не жалко. Сирийцы, среднеазиаты или к примеру, азербайджанцы во время карабахского конфликта.

Кремль, зависнув в сирийской войне, не имеет никаких возможностей из нее выйти. Уход российской группировки автоматически обрушит положение Асада. Собственно, и невмешательство Кремля тоже приведет к такому же результату, поэтому за право иметь базу в Сирии приходится платить вовлеченностью в туземные расклады и разборки. А так как это процесс бесконечный, то и война конца не имеет.

Сейчас наступает очередной виток эскалации, а потому турки очерчивают рамочные договоренности с Кремлем, чтобы ограничить эту эскалацию разборками прокси-структур и постараться избежать прямого столкновения между их хозяевами.

Эль Мюрид, kasparov.ru

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