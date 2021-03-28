Опубликован свежий снимок Суэцкого канала из космоса 7 28.03.2021, 21:29

5,224

Bокруг судна Even Given продолжают дноуглубительные работы.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал спутниковую фотографию контейнеровоза Ever Given, застрявшего в Суэцком канале. Фотография опубликована в его Twitter, сообщает РБК.

«Суэцкий канал, съемка спутником „Ресурс-П“. Суперконтейнеровоз пока на мели», — написал Рогозин.

Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале несколько дней назад. Судно перегородило водную артерию, полностью заблокировав судоходство. Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса.

Сейчас вокруг судна продолжают дноуглубительные работы. В результате применения земснарядов удалось извлечь 27 тыс. куб. м песка на глубине почти 20 м. По данным управления Суэцким каналом, из-за его блокировки Египет теряет около $ 14 млн в день. В районе канала скопилось около 300 судов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».