В Минске в ФОК «Серебрянка» произошло ЧП

В Минске в ФОК «Серебрянка» произошло ЧП3
- 28.03.2021, 21:38
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В Физкультурно-оздоровительном комплексе заметили людей в костюмах химзащиты.
В Минске в Физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Серебрянка» МЧС, «скорая» и люди в костюмах химической защиты.
Согласно предварительной информации произошло отравление хлором, пишет телеграм-канал «Белсат».
«Где-то в 20,30 в сауну по вентиляции пошёл удушающий газ. Позже он распространился на все здание. Вызывает першение в горле и резь в глазах, головокружение. Гардеробщик в скорой, посетителей осматривают», - сообщили телеграм-каналу.