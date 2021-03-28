В Минске в ФОК «Серебрянка» произошло ЧП 3 28.03.2021, 21:38

8,536

В Физкультурно-оздоровительном комплексе заметили людей в костюмах химзащиты.

В Минске в Физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Серебрянка» МЧС, «скорая» и люди в костюмах химической защиты.

Согласно предварительной информации произошло отравление хлором, пишет телеграм-канал «Белсат».

«Где-то в 20,30 в сауну по вентиляции пошёл удушающий газ. Позже он распространился на все здание. Вызывает першение в горле и резь в глазах, головокружение. Гардеробщик в скорой, посетителей осматривают», - сообщили телеграм-каналу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».