Адвокат Виктора Бабарико рассказал, что происходит на процессе по делу «Белгазпромбанка» 1 28.03.2021, 22:36

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Фото: tut.by

Прокуроры закончили оглашать обвинение, которое читали четыре дня.

22 марта возобновились заседания по уголовному делу Виктора Бабарико. Адвокат экс-банкира Дмитрий Лаевский на своей странице в фейсбуке описал, что происходило в суде на прошедшей неделе, сообщает tut.by.

— Прокуроры закончили оглашать обвинение, которое читали четыре дня. Теперь прокуроры должны представить доказательства (или то, что таковыми считают), а сторона защиты будет участвовать в их исследовании. Начинается все с допросов обвиняемых. И с этого момента к тем препятствиям защите, о которых мы уже рассказывали, добавились новые, — написал Дмитрий Лаевский. — О чем мы уже говорили? О невозможности апелляционного обжалования приговора при рассмотрении дела Верховным судом (что нарушает право на справедливый суд). О недопуске в зал представителей независимых медиа (что нарушает принцип гласности процесса). О нарушении презумпции невиновности в госСМИ. Про заявленный в первом же заседании отвод судье Любовицкому ввиду обстоятельств, вызывающих сомнения в беспристрастности. Про отклоненные судом ходатайства об отмене явно незаконного ареста имущества и отмене произвольного заключения под стражу. Про запрет фотокопирования материалов дела (что серьезно затрудняет защиту и ставит адвокатов в неравное положение с прокурорами). Про отклонение судом ходатайства защиты о вызове и допросе ранее не допрошенных руководителей иностранных компаний, которые в обвинении названы как способ получения взятки. Про давление на адвокатов. Но этим, как оказалось, не будут исчерпаны особенности рассмотрения дела.

По словам адвоката, при определении очередности допроса обвиняемых выяснилось, что первым не будут допрашивать Виктора Бабарико, «который повторил свою позицию, неизменную с первого дня уголовного преследования, что вину не признает, и выразил желание первым дать показания».

— Мы, адвокаты, поддержали предложение Виктора Дмитриевича. Поскольку он обвиняется в «создании и руководстве организованной преступной группой», ранее по существу показаний не давал и обвинение ему оглашено первому, то логично его заслушать первым. Однако первым говорить Виктору Дмитриевичу не позволено, причины не объяснялись, — сообщил Лаевский. — Далее мы заявили возражения против нарушения права на защиту, которое имеет место в результате оглашенного обвинения. В этих возражениях мы объяснили, еще не касаясь даже оценки доказательств, что сами формулировки обвинения противоречат требованиям закона и мешают защищаться.

По данным адвоката, 23 марта в самом начале заседания Виктор Бабарико обратился к суду и сказал, что у него есть заявление.

— Однако судья Любовицкий не позволил это заявление огласить и отказался его принять в письменном виде. Такое положение показалось необычным даже для людей как мы, привыкших к всевозможным процессуальным нарушениям. Если обвиняемому не позволено обращаться к суду с заявлениями, то откуда может взяться вера в объективность. Поэтому Виктор Дмитриевич заявил отвод суду. Дальше — больше. Судья Любовицкий не позволил адвокатам Виктора Бабарико заявлять ходатайства. Вообще, довольно сложно защищать, когда не позволено заявлять ходатайства. Например, новое ходатайство о вызове важнейших свидетелей, не допрошенных на следствии. А в законе говорится, что судья должен создать условия для реализации прав… — написал адвокат. — Тут еще один важный нюанс: по делу ведется аудиозапись, но показания обвиняемых и свидетелей не протоколируются. Значит, у суда не будет в печатном виде этих показаний при принятии решения, а сотни часов аудиозаписей переслушать нереально, да и по ходу процесса обращаться к показаниям каких-то допрошенных лиц фактически невозможно. Поэтому мы решили ходатайствовать о составлении письменного протокола судебного заседания. Но, начав оглашать ходатайство, я был прерван. Письменное ходатайство суд принять отказался. Пришлось отправить по почте.

Дело Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка

Процесс по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико начался 17 февраля. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района.

Уже на несколько заседаний пресс-служба Верховного суда отказалась аккредитовать журналистов tut.by, Onliner, «Наша Ніва», БелаПАН и др. Официальная причина — профилактика коронавируса, дефицит мест, допуск достаточного числа СМИ для того, чтобы заявить об обеспечении гласности.

По «делу Белгазпромбанка» проходят восемь фигурантов. Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем (ст. 235 ч. 2 УК, до семи лет лишения свободы), и получении взятки в особо крупном размере (ст. 430 ч. 3 УК, до 15 лет лишения свободы). Алексей Задойко (бывший первый зампред правления Белгазпромбанка), Кирилл Бадей (и. о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления Белгазпромбанка), Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.

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